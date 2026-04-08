ComoNExT accelera sull’innovazione | al via la Fase 2 di NEXT Accelerator e la Call internazionale per startup della plastica

ComoNExT ha annunciato l'avvio della Fase 2 del programma NEXT Accelerator, rivolto alle startup innovative. Contestualmente, è stata aperta una Call internazionale dedicata alle aziende che operano nel settore della plastica. Questi passi sono parte di un progetto volto a sviluppare e sostenere nuove imprese nel settore dell'innovazione, con l’obiettivo di coinvolgere startup di diversi paesi e ampliare le opportunità di collaborazione.