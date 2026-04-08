ComoNExT accelera sull’innovazione | al via la Fase 2 di NEXT Accelerator e la Call internazionale per startup della plastica
ComoNExT ha annunciato l'avvio della Fase 2 del programma NEXT Accelerator, rivolto alle startup innovative. Contestualmente, è stata aperta una Call internazionale dedicata alle aziende che operano nel settore della plastica. Questi passi sono parte di un progetto volto a sviluppare e sostenere nuove imprese nel settore dell'innovazione, con l’obiettivo di coinvolgere startup di diversi paesi e ampliare le opportunità di collaborazione.
ComoNExT consolida il proprio ruolo di hub dell’innovazione con il lancio di due iniziative strategiche che puntano a rafforzare e ampliare il proprio ecosistema. Da un lato prende il via oggi, 2 aprile, la seconda fase del programma NEXT Accelerator; dall’altro si apre ufficialmente la Call 4. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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