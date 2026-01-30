Al via la Call 4 Circular Startup, un'iniziativa che premia startup e imprese innovative impegnate nella promozione della transizione circolare del Made in Italy. Le aziende interessate possono già presentare le loro candidature per partecipare a questa sfida che punta a valorizzare il settore e a favorire pratiche più sostenibili. La call si rivolge a chi lavora per ridurre gli sprechi e migliorare il riciclo, puntando su un futuro più verde e competitivo.

Al via la Call 4 Circular Startup: premiate startup e imprese innovative per promuovere la transizione circolare del Made in Italy. È ufficialmente aperta la Call 4 Circular Startup promossa da MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile, iniziativa strategica volta a sostenere la transizione circolare del sistema produttivo italiano attraverso il coinvolgimento di startup, spinoff universitari e imprese innovative. Il premio nasce con l’obiettivo di incentivare modelli produttivi sostenibili, innovativi e ad alto valore tecnologico, capaci di rafforzare la competitività delle filiere strategiche del Made in Italy, con un impatto positivo non solo economico, ma anche ambientale e sociale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Premio MICS Futuro Made in Italy: al via la Call 4 Circular Startup

Approfondimenti su Premio MICS

Il Premio Mics offre un incentivo di un milione di euro alle startup italiane che sviluppano soluzioni innovative nel settore circolare del Made in Italy.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Premio MICS

Argomenti discussi: Premio Mics Futuro Made in Italy: bando da 1 milione di euro per le start-up della manifattura circolare; Premio MICS Futuro Made in Italy | Call 4 Circular Startup; MIMIT: Premio MICS Futuro Made in Italy | Call 4 Circular Startup; Fondazione MICS e Circular Economy Lab lanciano il Premio MICS Futuro Made in Italy – Call 4 Circular Startup.

Fondazione MICS e Circular Economy Lab lanciano il premio per startup MICS Futuro Made in ItalySostenere l’innovazione che rende il Made in Italy più competitivo, circolare e sostenibile: è questo l’obiettivo del Premio MICS Futuro Made in Italy, Call ... startupitalia.eu

Premio Mics Futuro Made in Italy, via al contestUn'occasione per startup, spinoff universitari e micro e piccole imprese innovative attive sul territorio nazionale ... ilroma.net

Premio MICS Futuro Made in Italy | Call 4 Circular Startup: per startup/spin-off/PMI su economia circolare. Fino a €70k. Deadline 13/02/26 ore 15:00 circulareconomylab.it/content/circul… Webinar 3/02 ore 15:00 events.teams.microsoft.com/event/2bac2828… # x.com

6500 agricoltori a Milano, uniti per il futuro del Made in Italy e contro un’Europa dei tecnocrati che impone regole lontane dalla realtà dei campi. Il recupero di 10 miliardi della Pac dimostra che grazie alle nostre battaglie possiamo cambiare le cose. Adesso ab - facebook.com facebook