Premio MICS Futuro Made in Italy | al via la Call 4 Circular Startup 

Da puntomagazine.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via la Call 4 Circular Startup, un'iniziativa che premia startup e imprese innovative impegnate nella promozione della transizione circolare del Made in Italy. Le aziende interessate possono già presentare le loro candidature per partecipare a questa sfida che punta a valorizzare il settore e a favorire pratiche più sostenibili. La call si rivolge a chi lavora per ridurre gli sprechi e migliorare il riciclo, puntando su un futuro più verde e competitivo.

Al via la Call 4 Circular Startup promossa da MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile, iniziativa strategica volta a sostenere la transizione circolare del sistema produttivo italiano attraverso il coinvolgimento di startup, spinoff universitari e imprese innovative. Il premio nasce con l'obiettivo di incentivare modelli produttivi sostenibili, innovativi e ad alto valore tecnologico, capaci di rafforzare la competitività delle filiere strategiche del Made in Italy, con un impatto positivo non solo economico, ma anche ambientale e sociale.

