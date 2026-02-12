Como nello zaino un pc di cui non conosce la password | rumeno fermato e denunciato

Nella serata di ieri, a Como, la polizia ha fermato un uomo durante un controllo per schiamazzi. Quando gli hanno controllato lo zaino, hanno trovato un computer senza password. L’uomo, un rumeno di 49 anni residente a Napoli, è stato denunciato per ricettazione. La vicenda si è conclusa con un’operazione che ha portato all’identificazione e alla denuncia dell’uomo, che aveva precedenti di polizia.

Un controllo per schiamazzi si trasforma in un accertamento per ricettazione. Nella tarda serata di ieri la polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un rumeno di 49 anni, residente a Napoli e con precedenti di polizia. Intorno alle 22.30, una volante impegnata nel controllo del territorio ha identificato un gruppo di persone in via XX Settembre a Como, segnalato perché stava ascoltando musica ad alto volume. Dai controlli documentali è emersa la posizione del 49enne, risultato destinatario di una segnalazione di rintraccio inserita dal comando della polizia locale di Pordenone ed emessa dal tribunale ordinario della stessa città.

