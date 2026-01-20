Como–Torino scatta l’ordinanza | stop a superalcolici e vetro attorno allo stadio

In previsione della partita Como 1907 – Torino FC di sabato 24 gennaio, il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha firmato un’ordinanza per limitare la vendita di superalcolici e l’uso di vetro nelle aree attorno allo stadio Giuseppe Sinigaglia, al fine di garantire la sicurezza pubblica durante l’evento.

Il provvedimento sarà in vigore dalle 12 alle 18 della giornata della partita e introduce il divieto di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 10 gradi e il divieto di mescita in contenitori di vetro. Le restrizioni riguardano l’interno dell’impianto sportivo e un’ampia area circostante: giardini a lago, viale Marconi, viale Corridoni, lungolago Mafalda di Savoia, viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia, viale Fratelli Rosselli, oltre a un raggio di 200 metri dallo stadio. L’ordinanza nasce su richiesta dell’Autorità provinciale di pubblica sicurezza e tiene conto dei rischi legati all’abuso di alcol e all’uso improprio di bottiglie e contenitori in vetro, che potrebbero diventare oggetti pericolosi.🔗 Leggi su Quicomo.it

