Como i peri dei giardini a lago in vivaio | 55 alberi rinvasati e già pagati

A Como, i 55 alberi di peri destinati ai giardini a lago si trovano attualmente in un vivaio a Cirimido. Sono stati rinvasati e sono già stati pagati, ma al momento non sono stati ancora piantati lungo il lungolago. Questi alberi sono oggetto di un intervento di riqualificazione nelle aree vicino al lago.