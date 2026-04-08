Como i peri dei giardini a lago in vivaio | 55 alberi rinvasati e già pagati
A Como, i 55 alberi di peri destinati ai giardini a lago si trovano attualmente in un vivaio a Cirimido. Sono stati rinvasati e sono già stati pagati, ma al momento non sono stati ancora piantati lungo il lungolago. Questi alberi sono oggetto di un intervento di riqualificazione nelle aree vicino al lago.
I peri destinati alla riqualificazione dei giardini a lago di Como sono oggi lontani dal lungolago: si trovano infatti in un vivaio a Cirimido, dove vengono mantenuti e curati in attesa della loro messa a dimora. A dirlo nero su bianco sono i documenti tecnici e amministrativi del Comune, che. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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