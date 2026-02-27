I peri bocciati in via XX Settembre riciclati ai giardini a lago | niente più ciliegi davanti al Tempio Voltiano

A Como si continua a discutere delle scelte riguardanti gli alberi in città. Recentemente, alcuni peri che erano stati bocciati sono stati spostati nei giardini a lago, lasciando invariato il dibattito sulla gestione del verde pubblico. La questione riguarda le modalità di intervento e le decisioni prese per il mantenimento delle aree verdi, suscitando diverse reazioni tra cittadini e amministratori.

Non c'è pace per gli alberi di Como. Dopo il taglio dei ciliegi davanti al Tempio Voltiano e dopo il caso di via XX Settembre, dove i 45 alberi sono stati salvati dalla mobilitazione dei cittadini e dal vincolo di storicità imposto dalla Soprintendenza, tornano al centro della discussione i peri.