A Radix la meravigliosa Lecce viaggio alle radici di una città di pietra luce e memoria

Radix a Lecce, nel cuore del Salento, invita a scoprire le radici di una città di pietra, luce e storia. Circondata da ulivi secolari e bagnata da due mari, Lecce rappresenta un patrimonio di tradizione e cultura. Un viaggio tra le sue vie, tra architettura barocca e memorie antiche, per conoscere l’essenza di questa affascinante destinazione.

Adagiata tra due mari e abbracciata da una campagna di ulivi secolari, Lecce emerge come una delle città simbolo del Salento. È qui che Edoardo Sylos Labini conduce il pubblico nella quinta puntata di Radix, in onda venerdì 23 gennaio alle 23.10 su Rai3, alla scoperta di un’identità profonda e stratificata. Il barocco che racconta la luce. Il tratto più riconoscibile della città è il suo barocco inconfondibile, un linguaggio fatto di chiaroscuri, movimento e leggerezza, scolpito nella pietra leccese. Un’arte che sembra danzare alla luce del sole e che continua, secoli dopo, a definire il volto della città. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

