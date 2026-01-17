Il Barocco a Forlì, raccontato da Gianfranco Brunelli, offre un percorso che attraversa le radici storiche fino al Novecento. In questa anteprima, si evidenzia l’importanza di valorizzare il patrimonio artistico locale attraverso un progetto che collega il passato alle espressioni più recenti. L’evento si inserisce in un contesto di attenzione alle iniziative culturali, invitando le associazioni a partecipare prima della scadenza del bando per i finanziamenti.

Forlì, 17 gennaio 2026 – Una presentazione in anteprima. Cogliendo come occasione l’ultima chiamata alle associazioni in vista della scadere del bando per il finanziamento degli eventi collaterali, il responsabile delle grandi mostre Gianfranco Brunelli ha voluto tratteggiare il concetto dal quale nasce l’esposizione ‘Barocco. Il gran teatro delle idee’, in programma al San Domenico dal 21 febbraio al 28 giugno. La preside Alesiani docente di Can Yaman al liceo di Istanbul: “Mi ricordo bene lui, era bravo ed educato” “Leggeremo il Barocco in se stesso, ma anche nelle sue radici”. “L’argomento – comincia – non è forse tra i più semplici, ma è senz’altro tra i più ricchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mostra sul Barocco a Forlì, Brunelli: “Un viaggio dalle radici fino al ’900”

Leggi anche: Ultimi giorni per richiedere i contributi per gli eventi collaterali della grande mostra sul Barocco

Leggi anche: Viaggio nell'arte di Croce Taravella, le opere in mostra fino al 29 novembre

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mostra su Barocco nel Brindisino, attese opere di Bernini e Reni - Ci saranno anche opere di Gian Lorenzo Bernini e Guido Reni all'interno della mostra, 'Barocco e Neobarocco, da Rubens a Fontana', che sarà allestita nel castello Imperiali a Francavilla Fontana ... ansa.it

Mostra sul Barocco a Francavilla Fontana, attese opere di Bernini e Reni - Ci saranno anche opere di Gian Lorenzo Bernini e Guido Reni all’interno della mostra, 'Barocco e Neobarocco, da Rubens a Fontana', che sarà allestita nel castello Imperiali a Francavilla Fontana ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Inizia il corso di arte 2026 sui temi della prossima mostra ai Musei San Domenico: il Barocco. 4 lezioni + una visita guidata alla mostra (gratis le lezioni e la mia guida), ma necessaria iscrizione al Circolo ACLI L.Valli APS . Per info e iscrizioni spedire mail a acl - facebook.com facebook