Come Trump ha deciso di entrare in guerra contro l’Iran

Il rapporto tra gli Stati Uniti e l’Iran si è intensificato in seguito a una serie di decisioni politiche e militari. Israele ha avanzato obiettivi considerati irrealistici, ma quasi nessuno nel governo americano ha mostrato apertura a queste proposte. La situazione si è evoluta in un clima di tensione crescente, con varie azioni e dichiarazioni che hanno contribuito a delineare un quadro di confronto tra le parti coinvolte.

Israele ha presentato fin da subito obiettivi irrealistici ma quasi nessuno nel governo americano si è opposto: l'ha ricostruito il New York Times Il New York Times ha pubblicato un articolo che ricostruisce in modo eccezionalmente dettagliato come il presidente statunitense Donald Trump abbia deciso di iniziare la guerra contro l’Iran, a fine febbraio. Descrive (e in parte ridimensiona) l’influenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha presentato obiettivi ritenuti fin da subito irrealistici, ma anche la quasi completa mancanza di opposizione alla decisione di Trump di bombardare l’Iran. L’inchiesta è firmata da Jonathan Swan e Maggie Haberman, due giornalisti molto esperti che da anni seguono Trump e la Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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