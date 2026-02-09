m5 pro e m5 max di apple in arrivo con progettazione di un unico chip

Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i chip M5 Pro e M5 Max. Le indiscrezioni parlano di un design più compatto e di un possibile unificazione tra i due chip, che potrebbe semplificare la produzione. Si aspetta il debutto entro la fine dell’anno, ma ancora nessuna conferma ufficiale.

questo approfondimento analizza le indiscrezioni relative ai prossimi modelli macbook pro dotati di m5 pro e m5 max, ponendo l'attenzione su scenari di packing avanzato, possibile unificazione tra i due chip e sulle tempistiche di lancio. sono emersi indizi riguardanti una gestione differenziata di core cpu e gpu e un interesse di apple verso soluzioni di visualizzazione all'avanguardia, tra cui uno schermo oled per una futura variante della linea pro. apple m5 pro e m5 max potrebbero essere lo stesso chip. fonti di settore suggeriscono che la famiglia m5 potrebbe utilizzare un packing 2,5D di nuova generazione, denominato soic-mh, pensato per ottimizzare resa produttiva e gestione termica.

Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i chip M5 Pro e M5 Max nella prima settimana di marzo 2026.

La Apple si prepara a lanciare i nuovi MacBook Pro con i processori M5 Pro e Max.

