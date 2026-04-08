Come nasce un gioiello Bartoli si mette in mostra Ecco i monili in metallo

A Massa Marittima, un artigiano esperto si dedica alla creazione di gioielli, mettendo in mostra le sue competenze nel lavorare il metallo. Nella sua bottega, si può osservare il processo di realizzazione di monili realizzati con metallo, mentre si approfondiscono le tecniche di lavorazione della ceramica nera degli etruschi. Questa attività rivela come si trasformano i materiali in preziosi oggetti d’arte.

MASSA MARITTIMA Come nasce un gioiello? Come si lavora la ceramica nera degli etruschi? Gli artigiani Gabriella Cartella di Cartesio Gioielli, Letizia Bartoli di Lb Creazioni e Claudio Pisapia di Montis Pascalis Ceramiche, invitano il pubblico nelle loro botteghe per raccontare la loro storia, mostrare tecniche e prodotti. Accadrà fino a domenica per le ’Giornate Europee dei Mestieri d’Arte’, la manifestazione organizzata in vari paesi europei per attirare l’attenzione del grande pubblico sui mestieri d’arte e i maestri artigiani. Le Giornate nascono in Francia nel 2002, sono ideate e promosse dall’Institut Pour les Savoir-Faire Français di Parigi, che propone ogni anno un tema specifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La moda reale si mette in mostra: ecco dove andare a vedere abiti e gioielli appartenuti a regine e principessePer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Il distretto del gioiello al teatro Petrarca, Federorafi realizza i monili del RigolettoArezzo, 8 febbraio 2026 – Oggi la potenza del melodramma si unirà con l’eleganza e la creatività dell’arte orafa aretina.

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