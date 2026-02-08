Il distretto del gioiello al teatro Petrarca Federorafi realizza i monili del Rigoletto

Questa mattina ad Arezzo si tiene una speciale collaborazione tra il teatro Petrarca e Federorafi. L’associazione di orafi ha messo a punto i monili ispirati al Rigoletto, portando in scena un’arte che unisce musica e lavorazione dei gioielli. La giornata si preannuncia ricca di novità e di momenti di grande fascino per gli appassionati.

Arezzo, 8 febbraio 2026 – Oggi la potenza del melodramma si unirà con l’eleganza e la creatività dell’arte orafa aretina. Succede alle 17 al teatro Petrarca di Arezzo in occasione della messa in scena di Rigoletto che coinvolge il distretto orafo aretino, realtà cardine delle eccellenze del Made in Italy che fa di Arezzo una delle capitali mondiali del settore dell’oro. Come nel “Gianni Schicchi”, andato in scena al Petrarca nel 2025 per la prima edizione de “Le Stanze dell’Opera”, i gioielli indossati dal cast saranno opere uniche, realizzate dalle aziende aderenti a FederOrafi. Un Duca che si finge studente, una giovane che si finge mendicante, dei cortigiani che indossano la maschera dell’amabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il distretto del gioiello al teatro Petrarca, Federorafi realizza i monili del Rigoletto Approfondimenti su Teatro Petrarca Rigoletto al teatro Petrarca, convegni sulla storia di Arezzo e mostre: cosa fare oggi Questa mattina ad Arezzo si inaugura la nuova produzione di “Le Stanze dell’Opera” al teatro Petrarca. Opera Family & Education: Rigoletto, il mistero del teatro Rigoletto, opera di grande importanza nel panorama teatrale, rivela un mistero che unisce musica, regia e scenografia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Teatro Petrarca Argomenti discussi: Óbidos: le 10 esperienze da non perdere nel gioiello medievale del Portogallo; Valevano 250 milioni di corone i gioielli rubati a Zurigo; In questo villaggio la tristezza non è di casa: è il più colorato del mondo, una gioia per gli occhi. Il Summit del gioiello italiano di Ieg traccia la rotta tra geopolitica e innovazioneArezzo, 3 dicembre 2025 – Porte aperte alle aziende italiane del settore orafo, domani 4 dicembre, per la quinta edizione del Summit del Gioiello Italiano nel cuore del distretto aretino. Italian ... lanazione.it Summit del gioiello. Imprese protagonisteLa quinta edizione del Summit del Gioiello Italiano torna ad Arezzo il 4 dicembre, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi per il distretto orafo nazionale. L’evento, organizzato da Italian ... lanazione.it Un progetto tra sport e solidarietà per la Ginnastica Petrarca in Malawi AREZZO – Sport e solidarietà uniti per i bambini delle scuole del distretto rurale di Balaka in Malawi. La Ginnastica Petrarca ha portato un contributo al progetto “Creative Competences” ch facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.