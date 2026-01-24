La moda reale si mette in mostra | ecco dove andare a vedere abiti e gioielli appartenuti a regine e principesse

Nel 2026, sono previste esposizioni dedicate alle creazioni di moda e gioielli appartenuti a regine e principesse. Queste occasioni offrono l’opportunità di ammirare capolavori di alta sartoria e arte orafa, testimonianze di un passato ricco di eleganza e raffinatezza. Un percorso tra storia e stile, ideale per chi desidera approfondire il patrimonio culturale e artistico delle figure sovrane di ieri e di oggi.

Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Non c'è solo Queen Elizabeth II: Her Life in Style, una delle mostre più attese del 2026, ma ci sono le creazioni realizzate per un'altra regina temporaneamente raccolte in un unico luogo per la gioia dei nostri occhi: parliamo della Sirikit di Thailandia, la sovrana recentemente scomparsa. Anche Elisabetta di Baviera, meglio nota come Sissi, ha un suo gioiello esposto al pubblico per la prima volta. Ci sono anche i cappellini delle reali svedesi, la tiara più preziosa dello scrigno delle regina di Spagna, i cimeli preziosi realizzati per Caterina la Grande, Giuseppina Bonaparte e la Regina Vittoria oltre ai pezzi provenienti dal guardaroba di Maxima d'Olanda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

