Come la guerra in Iran rischia di cambiare la nostra alimentazione e quella di tutto il mondo

La guerra in Iran ha causato un aumento dei prezzi dell’energia e ha contribuito all’inflazione globale, influendo sui costi di produzione e distribuzione alimentare. Le tensioni tra le nazioni coinvolte hanno generato incertezze sui mercati internazionali, portando a variazioni nel prezzo di materie prime essenziali per l’agricoltura. Questa situazione potrebbe avere ripercussioni sulla disponibilità e sui costi degli alimenti in molte parti del mondo.

A dirlo sono le previsioni sull'inflazione, che dimostrano come il conflitto cambierà, e di parecchio, il nostro carrello della spesa, con Bankitalia che stima per il 2026 una crescita del PIL dimezzata (+0,5%) e un'inflazione che potrebbe portarsi al 2,6% o superiore se il conflitto si protrae. Già con gli aumenti dell'inflazione del mese di marzo (+1,7%, rispetto al +1,5% del mese precedente) l'O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori stima ricadute, per una famiglia media, pari a +561,80 euro annui. Un peso importante, che non potrà non influire pesantemente su quello che acquistiamo e su quello che consumiamo, con il rischio concreto di rivolgerci sempre di più a cibo di scarsa qualità per risparmiare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Come la guerra in Iran rischia di cambiare la nostra alimentazione (e quella di tutto il mondo) Iran, la guerra per cambiare il regime rischia di produrre qualcosa di peggioSe la leadership politica e religiosa continua a essere annientata, i Pasdaran consolideranno il loro potere. “Aveva previsto tutto”. Guerra in Iran, la profezia di Baba Vanga che spaventa il mondoLe tensioni internazionali delle ultime settimane hanno riportato al centro dell’attenzione le profezie di Baba Vanga, figura che da decenni divide... Con la guerra in Iran TRUMP vuole colpire la CINA Temi più discussi: L’Iran e oltre: come cambierà il Medio oriente dopo la guerra; La posizione dei paesi del Golfo nella guerra in Iran; Blog | La guerra in Iran come arma economica: l'Europa paga, altri incassano; Trump: Iran chiede cessate il fuoco, Teheran nega. Come Trump ha deciso di entrare in guerra contro l’IranIsraele ha presentato fin da subito obiettivi irrealistici ma quasi nessuno nel governo americano si è opposto: l'ha ricostruito il New York Times ... ilpost.it Come la guerra in Iran rischia di cambiare la nostra alimentazione (e quella di tutto il mondo)Inflazione, aumento dei costi energetici e incertezze dei mercati fanno sì che la guerra in Iran porti conseguenze concrete anche sul nostro carrello della spesa: i dati ci dicono che è già così, e ch ... vanityfair.it "Stiamo, e continueremo a discutere con l'Iran di una riduzione delle tariffe e delle sanzioni. Molti dei 15 punti sono già stati concordati. Grazie per l'attenzione che ci avete dedicato". Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, dove ha a - facebook.com facebook Iran, Meloni e i leader Europa-Canada: ora una fine rapida e duratura della guerra x.com