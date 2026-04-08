Come il ritmo circadiano influenza il benessere psicofisico

Il ritmo circadiano è un processo biologico che controlla le funzioni del corpo in cicli quotidiani di circa 24 ore. Questo meccanismo influisce sui cicli di sonno e veglia, sulla temperatura corporea e sulla produzione di ormoni. Le variazioni nel ritmo circadiano possono avere effetti diretti sul benessere psicofisico, influenzando l’energia, l’umore e la salute generale. La sua regolazione è influenzata da fattori ambientali come la luce e l’alimentazione.

Il ritmo circadiano è un meccanismo biologico fondamentale che regola il funzionamento dell’organismo umano in cicli di circa 24 ore. Il termine circadiano, coniato dal professor Franz Halberg (5 luglio 1919 - 9 giugno 2013), scienziato ed uno dei fondatori della moderna cronobiologia, deriva dal. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it A Montopoli ecco Momentum, la nuova attività per il benessere psicofisicoTaglio del nastro sabato pomeriggio per Momentum, lo studio di personal trainer di Alessandro e Gianluca Romano. Al via il progetto “Psicologia dello sport” per favorire il benessere psicofisico degli adolescentiAttraverso la Uosd medicina dello sport, la Asl di Pescara ha avviato la seconda edizione del progetto “Classi di psicologia dello sport,... Temi più discussi: Dormire all’aperto in primavera: perché fa bene al sonno e riequilibra il ritmo circadiano; Che ora fa il tuo orologio biologico? La risposta in un capello; Sonno e performance: dalle abitudini dei campioni alle soluzioni tecnologiche; Orologio biologico, basta un capello: il test che rivela perché sei sempre stanco. Come il ritmo circadiano influenza il benessere psicofisicoI disturbi del ritmo circadiano sono il risultato della interazione tra fattori genetici, ambientali e comportamentali che compromettono la sincronizzazione tra orologio biologico interno ed il mondo ... ilpiacenza.it Come il sonno all’aperto in primavera aiuta a ristabilire il ritmo circadianoSfruttare le notti primaverili e la luce del mattino può favorire un sonno più regolare: consigli pratici per sincronizzare il tuo orologio biologico ... tuobenessere.it DALLA LUCE AL SONNO: IL RITMO CIRCADIANO MODELLA LA TUA GIORNATA (ANCHE ALIMENTARE) Raramente quando siamo a tavola ci poniamo questa domanda: il "quando" mangiamo ha lo stesso peso del "cosa" mangiamo La crononutrizione (l - facebook.com facebook Ora legale, l’allarme: balzo di infarti e infortuni sul lavoro per l'alterazione del ritmo circadiano x.com