A Montopoli ecco Momentum la nuova attività per il benessere psicofisico

Sabato pomeriggio a Montopoli si è tenuto il taglio del nastro di Momentum, uno studio di personal trainer gestito da Alessandro e Gianluca Romano. L’apertura della nuova attività si è svolta con la presenza di clienti e curiosi, che hanno potuto conoscere gli spazi e i servizi offerti per il benessere psicofisico. La cerimonia ha segnato l’inizio dell’attività nel centro del paese.

Taglio del nastro sabato pomeriggio per Momentum, lo studio di personal trainer di Alessandro e Gianluca Romano. Un nuovo luogo dove praticare sport a San Romano, nel comune di Montopoli Valdarno. "Da tempo lavoro in questo settore - racconta Gianluca - e adesso sono riuscito a mettere su una mia attività insieme a mio fratello. Essendo di Montopoli volevamo che nascesse qui, nel comune in cui viviamo. Momentum vuole essere un luogo dedicato al benessere psicofisico nella sua totalità, qui ci sarà a disposizione un dietista, una psicologa oltre a percorsi di allenamento personalizzati e corsi di pilates e pole dance". Il nome dell’attività è un termine latino che significa movimento, inteso anche come spinta, impulso positivo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

