Risultati Champions League LIVE | ribaltone Sporting sul Bodo Avanti Real PSG e Arsenal

Nella notte si sono disputate diverse partite di Champions League, con lo Sporting che ha ottenuto un importante ribaltone contro il Bodo. Il Real Madrid, il Paris Saint-Germain e l'Arsenal sono avanzati nella competizione, mentre la Juventus segue da vicino gli incontri e il proprio percorso nel torneo. Gli aggiornamenti riguardano sia i risultati in tempo reale che le posizioni delle varie squadre nel girone.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Ritorno. Martedì 17 marzo. Sporting Bodo Glimt 5-0 (34? Inacio, 61? Gonçalves, 78? rig. Luis Suarez, 92? Araujo, Rafael Nel 102+2?). Chelsea Psg 0-3 (6? Kvaratskhelia, 15? Barcola, 62? Mayulu). Manchester City Real Madrid 1-1 (22? rig. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: ribaltone Sporting sul Bodo. Avanti Real, PSG e Arsenal Articoli correlati Diretta gol Champions League: lo Sporting ribalta il Bodo con un netto 5-0, 3-0 Psg a Stamford Bridge, pari City Real e Arsenal avantiFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Risultati Champions League LIVE: ribaltone Sporting sul Bodo, in corso le gare delle 21di Redazione JuventusNews24Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso... Contenuti e approfondimenti su Risultati Champions League Temi più discussi: Champions League 2025/26: calendario e risultati; Champions League: risultati e marcatori delle partite di andata degli ottavi di finale; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti e news in tempo reale; Champions League – Risultati delle gare d’andata degli ottavi di finale. RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Paris sopra di due, Arsenal avanti. Diretta gol live score (17 marzo 2026)Risultati Champions League: ecco i primi ottavi di ritorno, martedì 17 marzo potrebbe essere una notte di grandi ribaltoni ma staremo a vedere. ilsussidiario.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE | Tris di Real e Bodø! Diretta gol live score (oggi 11 marzo 2026)Risultati Champions League: l'andata degli ottavi di finale si conclude con le quattro partite di oggi, tra cui ancora Real Madrid Manchester City. ilsussidiario.net Il solito Michele Criscitiello punta il dito verso il Napoli per spiegare il "declino" del calcio italiano. L'accusa stavolta è legata ai risultati in Champions League, la prima colpita dalle parole del giornalista è proprio il Napoli, affermando: "Non è possibile che vinci - facebook.com facebook Champions League, risultati e tabellone: il quadro dopo l'andata degli ottavi tinyurl.com/TabelloneUCL25… #SkySport #UCL #SkyUCL x.com