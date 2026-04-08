Come deve riposare il neonato | cinque consigli per prevenire la SIDS la morte in culla
La Giornata Mondiale del Sonno ha portato l’attenzione sull’importanza di un riposo corretto, anche per i neonati. Sono stati condivisi cinque consigli fondamentali per prevenire la SIDS, la morte in culla, evidenziando pratiche che favoriscono un sonno sicuro e adeguato. La corretta posizione, l’assenza di oggetti morbidi nel letto e altre indicazioni mirano a ridurre i rischi legati al sonno dei più piccoli.
“Sleep Well, Live Better”. Questo è lo slogan della Giornata Mondiale del Sonno di qualche tempo fa. Perché dormire bene significa stare bene. Anche e soprattutto per i neonati. A ricordarlo sono gli esperti della Società Italiana di Neonatologia (SIN). Il piccolo dorme, in ospedale e a casa. “ Il sonno è un’esigenza biologica fondamentale per il neonato, troppo spesso sottovalutata ed interrotta – segnala Massimo Agosti, Presidente della SIN. Nel neonato il sonno non è solo riposo: è un vero e proprio processo attivo di sviluppo. Durante il sonno si consolidano le connessioni neuronali, si regolano metabolismo, crescita e risposta allo stress. 🔗 Leggi su Dilei.it
Sindrome della ‘morte in culla’ (SIDS) provocata da vaccini? Lo studio inquietanteUno studio intitolato Toxicology Reports ha rilevato che il 78% dei casi di morti in culla si verifica entro 7 giorni dalla vaccinazione.
Neonato morto in culla, ipotesi sindrome da morte improvvisa: cosa èUn silenzio improvviso nel cuore della notte, poi la corsa disperata contro il tempo.
Argomenti più discussi: Recupero dopo una gara trail: cosa fare nelle ore e nei giorni dopo; LBA 25ª giornata | Risultati, classifica e prossimo turno. E' Royal Rumble in vetta, ma Milano deve riposare; La situazione nel girone.
Complimenti a chi Il 6 aprile Festivo ha martellato tutto il giorno è reato ma non importa chi lavora non deve dormire né riposare!!!! Poi oggi non solo non c'è nessun rispetto per chi fa i turni e lavora ma come sempre orario di riposo Martelli rumori chi sega chi t - facebook.com facebook