La Giornata Mondiale del Sonno ha portato l’attenzione sull’importanza di un riposo corretto, anche per i neonati. Sono stati condivisi cinque consigli fondamentali per prevenire la SIDS, la morte in culla, evidenziando pratiche che favoriscono un sonno sicuro e adeguato. La corretta posizione, l’assenza di oggetti morbidi nel letto e altre indicazioni mirano a ridurre i rischi legati al sonno dei più piccoli.

“Sleep Well, Live Better”. Questo è lo slogan della Giornata Mondiale del Sonno di qualche tempo fa. Perché dormire bene significa stare bene. Anche e soprattutto per i neonati. A ricordarlo sono gli esperti della Società Italiana di Neonatologia (SIN). Il piccolo dorme, in ospedale e a casa. “ Il sonno è un’esigenza biologica fondamentale per il neonato, troppo spesso sottovalutata ed interrotta – segnala Massimo Agosti, Presidente della SIN. Nel neonato il sonno non è solo riposo: è un vero e proprio processo attivo di sviluppo. Durante il sonno si consolidano le connessioni neuronali, si regolano metabolismo, crescita e risposta allo stress. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come deve riposare il neonato: cinque consigli per prevenire la SIDS, la morte in culla

Sindrome della ‘morte in culla’ (SIDS) provocata da vaccini? Lo studio inquietanteUno studio intitolato Toxicology Reports ha rilevato che il 78% dei casi di morti in culla si verifica entro 7 giorni dalla vaccinazione.

Neonato morto in culla, ipotesi sindrome da morte improvvisa: cosa èUn silenzio improvviso nel cuore della notte, poi la corsa disperata contro il tempo.

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Complimenti a chi Il 6 aprile Festivo ha martellato tutto il giorno è reato ma non importa chi lavora non deve dormire né riposare!!!! Poi oggi non solo non c'è nessun rispetto per chi fa i turni e lavora ma come sempre orario di riposo Martelli rumori chi sega chi t - facebook.com facebook