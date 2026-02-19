Neonato morto in culla ipotesi sindrome da morte improvvisa | cosa è

Un neonato è morto nella sua culla a Casciana Terme, in provincia di Pisa, a causa di sospetta sindrome della morte improvvisa. La famiglia ha trovato il bambino privo di vita durante le prime ore del mattino, senza segni evidenti di traumi o malattie. I genitori hanno subito chiamato i soccorritori, ma purtroppo non c’era più niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause di questa tragedia improvvisa. La comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questa perdita.

Un silenzio improvviso nel cuore della notte, poi la corsa disperata contro il tempo. È così che a Casciana Terme, in provincia di Pisa, si è consumata una tragedia che ha scosso l'intera comunità. Un neonato di appena 25 giorni, di origini straniere, è morto all'interno dell'abitazione dove viveva con i genitori. Un evento che lascia sgomenti e che riporta l'attenzione su un fenomeno tanto raro quanto devastante. L'allarme è scattato intorno alle 3 di notte, quando i genitori si sono accorti che qualcosa non andava.

