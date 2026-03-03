Sindrome della ‘morte in culla’ SIDS provocata da vaccini? Lo studio inquietante

Uno studio pubblicato su Toxicology Reports indica che il 78% dei decessi in culla si verifica entro sette giorni dalla somministrazione di un vaccino. La ricerca si concentra sui casi di morte improvvisa in tenera età, senza specificare eventuali cause o altri fattori coinvolti. I dati sono stati analizzati in un contesto di osservazione di decessi avvenuti in questa finestra temporale.

Cos’è la SIDS, la morte improvvisa del lattante: cause e fattori di rischio della morte in cullaOgni in Italia si stima che circa 250-300 bambini entro un anno di vita muoiano a causa della SIDS, la sindrome della morte improvvisa del lattante o morte in culla. Molto spesso avviene nel sonno. fanpage.it

Bologna. Convegno su allattamento al seno. Obiettivo: ridurre il rischio di ‘Sindrome della morte improvvisa del lattante’Posizione in culla, esposizione al fumo di tabacco, temperatura degli ambienti, impiego del succhiotto sono i principali temi rispetto ai quali i genitori possono adottare determinati comportamenti di ... quotidianosanita.it

