Durante il torneo ATP di Montecarlo, Matteo Berrettini ha superato il suo avversario dopo che quest’ultimo si è ritirato sul punteggio di 4-0, mentre Darderi è stato eliminato in tre set. Ora, in tabellone, rimangono in gara anche Medvedev e altri giocatori di alto livello.

È durata appena 23 minuti e 4 game la partita vinta da Matteo Berrettini al Masters 1000 di Montecarlo. Il romano, in tabellone grazie ad una wild card, approda al secondo turno del Principato dopo un problema fisico accusato dal suo avversario, Roberto Bautista Agut, sul 4-0 a favore dell'ex top ten azzurro nel primo set. Lo spagnolo aveva infatti richiesto l’intervento del fisioterapista quando era sotto 3-0, si è subito capito anche dai gesti che ha poi fatto verso il suo angolo che proprio non ce la faceva e subito dopo infatti si è ritirato. Per Berrettini, che sarà in campo domani, ci sarà la sfida contro Daniil Medvedev per un posto agli ottavi di finale: sarà il quarto confronto diretto tra i due, tutti a favore del russo ma tutti abbastanza datati (l'ultimo risale al 2022). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atp Montecarlo, Berrettini avanza: ora c'è Medvedev. Darderi subito eliminato

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