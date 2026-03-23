Atp Miami Berrettini eliminato al terzo turno da Vacherot

(Adnkronos) – Matteo Berrettini eliminato agli Atp Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. L'azzurro dopo i successi contro il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana è uscito di scena al terzo turno del torneo in due set con il punteggio di 7-6 (7-5) 6-4 dal monegasco Valentin Vacherot. Vacherot agli ottavi se la vedrà con Arthur Fils, numero 31 Atp, che ha superato il greco Stefanos Tsitsipas per 6-0, 6-1 in 55 minuti. —[email protected] (Web Info) . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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