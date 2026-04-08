È possibile ottenere nuove piante di fragola partendo dai semi presenti sui frutti maturi. Chi ha un balcone o un giardino può utilizzare gli acheni di una fragola per far nascere nuove piante, semplicemente recuperandoli dal frutto e seguendo alcune semplici procedure. Questa tecnica permette di coltivare fragole direttamente in casa, senza la necessità di acquistare piantine già sviluppate.

Chiunque possieda un balcone o un giardino può trasformare i resti di una fragola in nuove piante, sfruttando gli acheni presenti sul frutto. Questa pratica permette di ottenere coltivazioni domestiche anche quando è difficile reperire esemplari già adulti sul mercato. La Fragaria vesca L. si presenta come un’erba perenne della famiglia delle Rosaceae. La pianta è riconoscibile per i fiori bianchi di piccole dimensioni, le foglie a rosetta e gli stoloni aerei capaci di radicare, che producono i frutti commestibili. Il frutto è composto da un ricettacolo rosso e gonfio, sulla cui superficie sono distribuiti piccoli acheni giallo verdi. Questi ultimi rappresentano i veri frutti e custodiscono i semi necessari per generare un nuovo esemplare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Coltivare fragole dai semi: i segreti per un raccolto in casa

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COLTIVARE le FRAGOLE in POCO SPAZIO facendo 50KG all'ANNO

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Non buttare le fragole mature: come piantarle a partire dal frutto e trasformarle in nuove pianteAvete mai provato a coltivare le fragole partendo dal frutto? Coltivare le fragole in giardino o in vaso è davvero semplice ed è possibile far crescere le piantine di fragole dagli scarti del frutto. msn.com

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