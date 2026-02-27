Ucraina servizi segreti e polizia hanno raccolto informazioni sull’inchiesta Midas Il procuratore | Gli indagati sapevano in anticipo i nostri movimenti

Le autorità hanno accumulato dettagli sull’indagine “Midas” attraverso attività di intelligence e controlli interni. Le fonti riferiscono che alcuni sospetti avevano conoscenza in anticipo delle operazioni delle forze dell’ordine. Sono coinvolti agenti di intelligence, funzionari di alto livello e dirigenti di un ente pubblico, tutti sotto osservazione. La situazione rappresenta un elemento chiave nel quadro delle indagini in corso.

Uomini dei servizi segreti. Dipendenti della Procura generale. Dirigenti apicali di un’agenzia statale. Poliziotti. Hanno interrogato i database che contengono informazioni sull’inchiesta “ Midas “, cercando notizie sul procedimento e sugli spostamenti delle auto degli investigatori, e alcune di queste informazioni sono finite nella disponibilità di almeno due indagati. E’ quanto emerso dall’audizione tenuta ieri dinanzi alla Commissione per la politica anti-corruzione del Parlamento ucraino da Semen Kryvonos, capo dell’Ufficio nazionale anti-corruzione (Nabu), e Alexander Klymenko, numero uno della Procura specializzata (Sapo), i due organi che conducono l’inchiesta sul maxi-giro di tangenti per 100milioni di dollari che ha fatto vacillare la presidenza di Volodymyr Zelensky. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

