Filatelia Vicenza | 700mila euro rubati truffa con falsa divisa

Un uomo di Vicenza ha subito il furto di 700.000 euro durante una truffa legata a una falsa divisa. La rapina è avvenuta ieri nel negozio di filatelia, dove i malviventi hanno minacciato il proprietario e si sono fatti consegnare il denaro. Le forze dell’ordine hanno arrestato uno dei sospettati a Napoli, mentre l’altro complice è ancora in fuga. La polizia indaga per ricostruire l’intera vicenda.

Filatelia di Vicenza derubata di 700mila euro: arrestato un uomo a Napoli, complice ancora ricercato. Un colpo da settecentomila euro ha colpito una storica filatelia nel centro di Vicenza, dove due individui, spacciandosi per agenti delle forze dell’ordine, hanno sottratto una preziosa collezione di monete antiche al titolare, un uomo di novantaquattro anni. Le indagini hanno portato all’arresto di un quarantanovenne in provincia di Napoli, mentre le ricerche per il complice sono ancora in corso. L’inganno e il furto nel cuore di Vicenza. La vicenda si è consumata lo scorso ottobre, scuotendo la comunità vicentina.🔗 Leggi su Ameve.eu

Si finge poliziotto e truffa un anziano per 700mila euroUn uomo si è spacciato da poliziotto per ingannare un anziano e ottenere 700mila euro.

Truffa l’anziano titolare di un negozio per 700mila euro: un fermo a GiuglianoIl responsabile di una truffa da quasi 700mila euro è stato arrestato questa mattina a Giugliano in Campania.

