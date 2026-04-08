Colpo alla ‘ndrina Emanuele-Idà | 55 arresti nel Vibonese

Nella mattinata di mercoledì 8 aprile 2026, le forze dell’ordine hanno effettuato un’operazione contro un’organizzazione criminale nel Vibonese, in particolare nel centro di Ariola. Sono state emesse 55 misure cautelari a carico di persone coinvolte, su un totale di 61 indagate. L’azione ha portato all’arresto di numerosi soggetti appartenenti alla ‘ndrina Emanuele-Idà, con l’obiettivo di smantellare le attività illecite della rete.

All’alba di questo mercoledì 8 aprile 2026, la Polizia di Stato ha colpito l’organizzazione mafiosa attiva nel locale di Ariola, eseguendo 55 misure cautelari su un totale di 61 persone indagate. L’operazione, coordinata dalla Distrettuale antimafia di Catanzaro, smantella una rete criminale radicata nelle Preserre vibonesi. Il cuore dell’inchiesta si focalizza sulla ‘ndrina Emanuele-Idà, un gruppo che esercita il proprio potere in un quadrante strategico della provincia di Vibo Valentia. Il controllo territoriale si estende specificamente tra i comuni di Soriano Calabro, Sorianello, Vazzano, Pizzoni, Acquaro, Dasà, Arena e Gerocarne. Secondo le ricostruzioni del giudice, l’organizzazione non si limita a una presenza superficiale, ma è profondamente inserita nel tessuto locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Colpo alla ‘ndrina Emanuele-Idà: 55 arresti nel Vibonese Rimini sempre più ’over’. A 108 anni Ida guida la pattuglia dei centenari: sono 55 i super nonniA Rimini c’è una supernonna da record: si chiama Ida Borghesi, ha 108 anni ed è oggi la persona più anziana della città. Salvano due bimbi e i vicini dall'incendio ma perdono la casa: Bari si mobilita in aiuto di Ida ed EmanueleIl rogo della pizzeria a Sant'Anna, nei giorni scorsi, ha colpito anche le abitazioni del palazzo. Argomenti più discussi: Droga, armi e l’ombra della 'ndrangheta su mezza Italia: 54 misure cautelari da Vibo a Milano I NOMI; ‘Ndrangheta, maxi blitz della Polizia: 54 arresti tra Calabria e Nord Italia – I NOMI. ’Ndrangheta nelle Preserre vibonesi, l’ascesa del blocco Emanuele-Idà-Maiolo tra faide e nuove alleanzeNuovo blitz contro la 'ndrina operativa nel locale di Ariola. Nell’ordinanza del gip la ricostruzione delle alleanze, delle faide e delle convergenze criminali ... corrieredellacalabria.it Blitz contro gli Emanuele-Idà, il procuratore Curcio: «Clan imprenditore ma con il Dna della violenza»Il capo della Dda di Catanzaro sottolinea la pericolosità sociale della cosca delle Preserre: droga, armi, chat criptate e collegamenti con il Nord nella nuova fotografia del clan ... corrieredellacalabria.it (VIDEO) ’NDRANGHETA, COLPO AL “LOCALE DELL’ARIOLA”: 54 INDAGATI E TRAFFICI TRA CALABRIA E NORD Maxi operazione della DDA di Catanzaro: ricostruito l’organigramma della cosca Emanuele-Idà, tra droga, armi e violenze nel Vibonese htt - facebook.com facebook Salvano due bimbi e i vicini dall'incendio ma perdono la casa: Bari si mobilita in aiuto di Ida ed Emanuele x.com