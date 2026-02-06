Rimini sempre più ’over’ A 108 anni Ida guida la pattuglia dei centenari | sono 55 i super nonni

Rimini si conferma capitale dei supernonni. Ida Borghesi, con i suoi 108 anni, si piazza in cima alla classifica dei più anziani della città. Oggi fa da apripista a una lunga fila di 55 centenari che vivono in zona. La sua storia fa notizia, e non solo per l’età, ma per la vitalità che ancora dimostra.

A Rimini c’è una supernonna da record: si chiama Ida Borghesi, ha 108 anni ed è oggi la persona più anziana della città. Lo scorso settembre ha spento 108 candeline, diventando il volto simbolico di una Rimini che invecchia sì, ma in ottima forma. È lei a guidare idealmente la pattuglia dei 55 centenari riminesi, uomini e donne che hanno superato il secolo di vita e che continuano a riscrivere, giorno dopo giorno, il concetto stesso di longevità. I numeri arrivano dall’ufficio statistica del Comune di Rimini e raccontano una città dove la vita si allunga e, spesso, si allungano anche le storie d’amore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

