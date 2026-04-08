Colpito dal portellone del camion operaio cade durante lo scarico merci
Un operaio è caduto mentre svolgeva le operazioni di scarico di merci all’interno di una ditta di San Martino di Lupari, in provincia di Padova. L’incidente si è verificato oggi, 8 aprile, e ha coinvolto un veicolo commerciale, con il portellone che lo ha colpito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza all’uomo. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.
Ennesimo infortunio sul lavoro oggi, 8 aprile, in provincia di Padova. L’incidente è avvenuto all’interno della ditta Postumia Ferrometalli, in via Castellana, a San Martino di Lupari. La vittima è un operaio di 33 anni, residente a San Giorgio in Bosco, che è stato trasportato in elicottero a. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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