Colpito dal portellone del camion operaio cade durante lo scarico merci

Un operaio è caduto mentre svolgeva le operazioni di scarico di merci all’interno di una ditta di San Martino di Lupari, in provincia di Padova. L’incidente si è verificato oggi, 8 aprile, e ha coinvolto un veicolo commerciale, con il portellone che lo ha colpito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza all’uomo. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento.