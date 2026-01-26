Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Osimo, presso il Cargopier. Un operaio di 61 anni, coinvolto in un urto tra un mezzo e un camion con il cestello, è precipitato su un’auto e ha riportato ferite gravi. Trasportato in codice rosso all’ospedale Torrette, le sue condizioni sono attualmente monitorate. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Ancona - Incidente sul lavoro nel Cargopier di Osimo: un mezzo urta il camion con il cestello, operaio precipita su un’auto e viene ricoverato in codice rosso a Torrette Momenti di forte apprensione nella mattinata di oggi a Osimo, dove un operaio di 61 anni, originario dell’Abruzzo, è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente sul lavoro. L’uomo è caduto dal cestello elevatore sul quale stava operando ed è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale di Torrette. L’episodio si è verificato intorno alle 9.30 all’interno dell’area Cargopier, in provincia di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, il lavoratore, dipendente di una ditta specializzata in impianti di illuminazione, si trovava a diversi metri di altezza per effettuare un intervento tecnico. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Cade dal cestello dopo l’urto al camion: operaio gravissimo, corsa in ospedale

Approfondimenti su cade cestello

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su cade cestello

Argomenti discussi: Pesaro, cade da una piattaforma elevatrice: muore operaio; Cade da piattaforma, muore operaio 55enne; Cade da una piattaforma elevatrice, muore un operaio di 55 anni; Morti sul lavoro, una manifestazione per accendere i riflettori sul fenomeno.

Osimo - Operaio cade dal cestello al Cargopier: trasportato in codice rosso a TorretteUn grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina al Cargopier di Osimo, dove un operaio di 60 anni, residente a Giulianova e originario di Teramo, è rimasto ferito dopo essere precipitato ... veratv.it

Operaio cade dal cestello sopra un'auto, in codice rosso in ospedaleUn operaio di 61 anni, originario dell'Abruzzo, è caduto dal cestello sul quale stava lavorando ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette di Ancona. (ANSA) ... ansa.it

Con il coperchio a campana potrete fare cotture come frittura ad aria, cottura arrosto, cottura al forno, grill e disidratare. Come usare queste funzioni Inserire la pentola in acciaio inox nella base dell’unità. Inserire il cestello nero multistrato per la frittura - facebook.com facebook