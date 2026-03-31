Furto riciclaggio e ricettazione di autovetture blitz della polizia | fermata banda di Cerignola

La polizia ha effettuato un'operazione contro un gruppo che si occupava di furto, riciclaggio e ricettazione di veicoli. Durante il blitz sono state fermate diverse persone coinvolte in attività illecite legate alle autovetture. Le forze dell’ordine hanno sequestrato veicoli e documenti riconducibili alle operazioni illecite. L’indagine è ancora in corso per chiarire eventuali collegamenti e responsabilità.

L’attività investigativa si è concentrata su un sodalizio criminale cerignolano dedito, senza soluzione di continuità, al compimento di reati di natura predatoria nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani Furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture, scatta il blitz della polizia: fermata banda di Cerignola. In particolare, l’attività investigativa della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile della questura di Bat, sotto la direzione della Procura di Trani, si è concentrata su un sodalizio criminale cerignolano dedito, senza soluzione di continuità, al compimento di reati di natura predatoria nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture, blitz della polizia: fermata banda di Cerignola Articoli correlati Blitz della polizia: operazione contro banda di rapinatoriÈ in pieno svolgimento da alcune ore un blitz della Polizia di Stato, coordinato dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere,... Gara di cavalli fermata dal blitz della polizia, 15 persone denunciate: scooter e clacson per far "impazzire" gli animaliBloccata, domenica scorsa all'alba, una competizione illegale nel territorio di Camporotondo Etneo. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture, blitz della polizia: fermata banda di Cerignola - FoggiaToday; Furto, riciclaggio e ricettazione di auto. Arresti; Furti e riciclaggio di auto, operazione di polizia tra Cerignola e la BAT: scattano arresti; Napoli. 35enne arrestato per vecchie condanne, furto, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. Furto, riciclaggio e ricettazione di auto. ArrestiLa Polizia di Stato della BAT in collaborazione con il Comando della Polizia Locale di Barletta, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, sta eseguendo provvedimenti caut ... rainews.it Parma, furto al museo: bottino da nove milioni, al vaglio tracce e video x.com Il furto nel quartiere di Campo di Marte: le indagini della polizia - facebook.com facebook