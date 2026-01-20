Collo d' oca di viale Le Corbusier via alle demolizioni dell' edificio al centro dell' area
A poche settimane dalla fine dei lavori, l’edificio al centro di viale Le Corbusier verrà demolito, eliminando il cosiddetto “collo d’oca”. Questo intervento fa parte del progetto “Latina anche città di mare”, finanziato nel 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e mira a migliorare la viabilità e l’estetica dell’area. La demolizione rappresenta un passo importante nel processo di riqualificazione dell’area urbana.
