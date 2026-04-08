Collezionisti impazziti disposti a pagare migliaia di euro per console che avevamo tutti fino a qualche anno fa Si parte da 5000€

Nel mercato del collezionismo di tecnologia, alcune console da gioco stanno raggiungendo valori molto elevati. Si parte da almeno 5000 euro per pezzi considerati rari o nostalgici, e le cifre continuano a salire. Collezionisti disposti a spendere grosse somme cercano di aggiudicarsi questi dispositivi, che fino a pochi anni fa erano alla portata di molti. La domanda e l’interesse per questi oggetti stanno portando a un aumento dei prezzi nel settore.

Nel mercato del collezionismo tecnologico, dove nostalgia e rarità si incontrano, alcune console da gioco stanno vivendo una seconda vita fatta di cifre sorprendenti. Non si tratta di pezzi museali lontani nel tempo, ma spesso di modelli relativamente recenti, finiti magari in uno scaffale o dimenticati in una scatola. Eppure, proprio lì potrebbe nascondersi un piccolo tesoro. Negli ultimi anni, la crescita del collezionismo videoludico ha trasformato alcune edizioni limitate in veri oggetti da investimento. La differenza, come spesso accade, la fanno dettagli apparentemente secondari: numero di unità prodotte, condizioni di conservazione, presenza della confezione originale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Collezionisti impazziti, disposti a pagare migliaia di euro per console che avevamo tutti fino a qualche anno fa (Si parte da 5000€) A Parma portarsi il pranzo da casa fa risparmiare fino a 3.600 euro l’annoPortarsi il pranzo da casa invece di mangiare fuori può far risparmiare cifre sorprendenti. Truffatori colpiscono anche in casa di riposo: fa un bonifico da 5000 euro, vittima un anzianoL'episodio è avvenuto nei giorni scorsi all'interno della casa di cura Igea di via Valdirivo.