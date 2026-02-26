Colleferro Stagione Teatrale Vittorio Veneto 25-26 Sabato 28 Febbraio alle ore 21 In scena Antigone di Jean Anouilh per la Regia di Roberto Latini

A Colleferro prosegue la stagione teatrale al teatro “Vittorio Veneto”. Sabato 28 febbraio alle ore 21 andrà in scena “Antigone”, una rappresentazione diretta da Roberto Latini. Lo spettacolo è il terzo appuntamento della stagione e si svolge nel rispetto del calendario stabilito. La serata prevede una messa in scena fedele al testo di Jean Anouilh, con un cast di attori professionisti.

