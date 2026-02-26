Colleferro Stagione Teatrale Vittorio Veneto 25-26 Sabato 28 Febbraio alle ore 21 In scena Antigone di Jean Anouilh per la Regia di Roberto Latini
A Colleferro prosegue la stagione teatrale al teatro “Vittorio Veneto”. Sabato 28 febbraio alle ore 21 andrà in scena “Antigone”, una rappresentazione diretta da Roberto Latini. Lo spettacolo è il terzo appuntamento della stagione e si svolge nel rispetto del calendario stabilito. La serata prevede una messa in scena fedele al testo di Jean Anouilh, con un cast di attori professionisti.
Colleferro. Stagione Teatrale “Vittorio Veneto” 25-26. Il primo spettacolo Domenica 25 Gennaio alle ore 18 con la commedia musicale tragicomica “Circo Paradiso”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Parte Domenica 25 Gennaio alle ore 18 il cartellone della Stagione teatrale 202526 del Teatro Comunale “Vittorio...
Colleferro. Stagione Teatrale “Vittorio Veneto” 25-26. Domenica 8 Febbraio ore 18. Dopo il successo di “Circo Paradiso” è la volta di “A Mirror”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Dopo il successo fatto registrare con il primo spettacolo in cartellone (“Circo Paradiso”), la Stagione teatrale del...
