Niscemi sull’orlo del collasso | frana di quattro chilometri mille sfollati e una città quasi isolata

Niscemi, città di circa 30.000 abitanti nel cuore del Nisseno, si trova ad affrontare una grave emergenza legata a una frana di quattro chilometri che ha causato l’evacuazione di quartieri e l’isolamento della comunità. La situazione richiede interventi immediati per tutelare la sicurezza dei cittadini e valutare le misure necessarie per il ripristino.

Quartieri evacuati e comune quasi isolato. Niscemi, 30 mila abitanti nel cuore del Nisseno, è una città ferita che oggi fa i conti con una delle emergenze più gravi della sua storia recente. Il fronte della frana che sta sconvolgendo il territorio si estende per quattro chilometri, una ferita aperta che continua ad avanzare e che ha già costretto circa mille persone ad abbandonare abitazioni, uffici e attività commerciali. Un numero destinato, secondo le autorità, ad aumentare. La cittadina, a 22 chilometri da Gela e a circa 100 da Catania, è ormai quasi isolata. Interi quartieri – Sante Croci, Trappeto e via Popolo – sono stati evacuati.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una frana iniziata domenica 25 gennaio ha provocato la chiusura delle scuole e l’evacuazione di oltre 500 persone.

A Niscemi, in Sicilia, si è verificata una frana causata dal maltempo, che ha portato all’evacuazione di circa mille persone e alla chiusura delle scuole nel quartiere interessato.

