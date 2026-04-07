Bonus 1.200 euro per colf e badanti | arriva l’estensione del 2026

A partire dal 2026, i lavoratori domestici, come colf e badanti, avranno diritto a un trattamento integrativo fino a 1.200 euro. La misura è stata ufficialmente prevista e si applicherà anche nel prossimo anno. L'estensione del bonus si inserisce in un quadro di interventi pensati per sostenere questa categoria di lavoratori nel periodo successivo. La novità sarà valida per tutto il 2026, con eventuali aggiornamenti in seguito.

Dal 2026, i lavoratori domestici in Italia potranno beneficiare del trattamento integrativo fino a 1.200 euro annui, anche in assenza di presentazione del modello 730. Il provvedimento tocca una fetta consistente della popolazione attiva, coinvolgendo oltre un milione di operatori tra cui badanti, colf e babysitter. Questa categoria si distingue per l’assenza di un sostituto d’imposta, rendendo il datore di lavoro non responsabile della trattenuta fiscale o dell’erogazione immediata dei bonus in busta paga. L’estensione del beneficio a chi non ha compilato la dichiarazione dei redditi rappresenta un cambio di rotta significativo. L’Agenzia... 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bonus 1.200 euro per colf e badanti: arriva l’estensione del 2026 Colf e badanti 2026: come ricevere fino a 1.200 euro anche senza dichiarazione dei redditiDal 2026 il trattamento integrativo per colf, badanti e babysitter può essere riconosciuto anche senza presentare il 730, con rimborsi fino a 1. Colf e badanti, per i contributi cambia tutto: arriva lo stop ai bollettiniL'Istituto nazionale di previdenza sociale ha comunicato lo stop all'invio dei bollettini cartacei a partire da gennaio 2026 per tutti i datori di... Temi più discussi: Bonus di 200 euro per il trasporto ferroviario, ora c'è la data per richiederlo; Bonus Mobili 2026: come accedere alle detrazioni; Decreto Bollette: ok al bonus e stop al telemarketing; Bonus con ISEE sotto i 25.000 euro: ecco quali puoi avere nel 2026. Colf e badanti, bonus fino a 1.200 euro riconosciuto anche senza dichiarazione dei redditiLeggi su Sky TG24 l'articolo Colf e badanti, bonus fino a 1.200 euro riconosciuto anche senza dichiarazione dei redditi ... tg24.sky.it Bonus colf e badanti 1.200 euro: guida al recupero 2026Il Mef conferma: il bonus colf e badanti 1.200 euro spetta anche senza dichiarazione dei redditi. Scopri requisiti, scadenze e modalità di pagamento per il 2026. quotidianodiragusa.it Pensioni, ecco il bonus per chi rinuncia all'uscita anticipata: vantaggi e rischi - facebook.com facebook L' #Inter ha fatto un ulteriore scatto che potrebbe essere quello decisivo per #Muharemovic. La valutazione del classe 2003 del Sassuolo è di circa 30 milioni, bonus in più o in meno. Pedullà x.com