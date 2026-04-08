Col cane in ufficio | a Corsico i dipendenti del Comune lavorano in compagnia dell’amico a quattro zampe

A Corsico, i dipendenti del Comune hanno la possibilità di portare i loro cani al lavoro, creando un ambiente in cui gli animali sono presenti negli spazi lavorativi. Questa iniziativa permette ai dipendenti di condividere momenti con i loro animali durante le ore lavorative, senza restrizioni specifiche. La presenza dei cani in ufficio è stata ufficialmente adottata e regolamentata dall’amministrazione comunale.

Corsico (Milano), 8 aprile 2026 – Cosa succede se in ufficio entrano i cani? Solo cose belle. Almeno a giudicare dal successo del progetto che il Comune di Corsico ha lanciato ormai più di due anni fa, diventando pet friendly: da oltre due anni, infatti, negli uffici dei dipendenti comunali possono fare ingresso anche gli amici a quattro zampe. Un’iniziativa che piace molto ai lavoratori a cui è consentito, seguendo uno specifico regolamento che disciplina la presenza e l’accudimento dell’animale, svolgere le attività professionali in compagnia dei propri cani. Un modo per garantire benessere ai lavoratori, che possono gestire l’impegno lavorativo conciliandolo con quello dell’ accudimento del proprio animale, ma anche una speciale pet therapy anche per gli altri dipendenti che amano i cani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Col cane in ufficio: a Corsico i dipendenti del Comune lavorano in compagnia dell’amico a quattro zampe Leggi anche: Correre per Roma in compagnia del proprio amico a quattro zampe: appuntamento il 21 marzo "Il fantastico mondo del cane": a Domodossola un pomeriggio alla scoperta degli amici a quattro zampeUn appuntamento speciale per imparare a "parlare" con il proprio animale domestico e scoprirne tutti i segreti.