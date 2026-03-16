Durante la cerimonia degli Oscar 2023, sono stati mostrati vari look capelli che hanno attirato l'attenzione. L'hair stylist Gaja Curletto ha commentato le acconciature indossate dalle star, evidenziando come alcune di esse abbiano segnato nuove tendenze o le abbiano già anticipate. Tra le pettinature sfoggiate sul red carpet, alcune sono risultate particolarmente innovative e d'impatto.

Anya Taylor-Joy «L'hair look dell'attrice e modella al Vanity Fair Oscar Party era in linea con le tendenze più attuali dei red carpet internazionali: uno chignon basso dal distinto approccio pulito e scolpito, minimal chic, composto da linee precise. Protagonista indiscusso, e complemento dell'hair look, è stato il suo maxi headpiece che definirei un vero e proprio “statement”, ovvero un accessorio essenziale in grado di fare la differenza e che anticipa una tendenza del 2026, riguardo al ritorno degli accessori per capelli. Il segreto per realizzare questo tipo di acconciatura (oltre a trovare l’accessorio giusto, è sicuramente l’utilizzo di uno spray strong che permetta di mantenere e creare linee grafiche e pulite». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Capelli da Oscar, i look che hanno fatto parlare e faranno tendenza secondo l'hair stylist Gaja Curletto

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