Elvira Notari - oltre il silenzio | proiezione del documentario al Metropolitan per la Giornata internazionale della donna

L’8 marzo, al Cinema Metropolitan di Napoli, si terrà la proiezione del documentario su Elvira Notari, riconosciuta come la prima regista donna italiana. Durante l’evento, l’attrice Teresa Saponangelo e il critico cinematografico Gianmaria Tammaro saranno presenti in sala per introdurre il film. La giornata internazionale della donna sarà così celebrata con questa iniziativa dedicata alla figura di Notari.

Il film racconta la vita artistica della prima regista italiana e del lungo percorso che l'ha riportata alla luce dopo decenni di oblio. Protagonista dell'età d'oro del muto napoletano, Elvira Notari realizzò circa sessanta lungometraggi che, intrecciando cultura popolare e uno sguardo autentico sulla vita della città, conquistarono il pubblico da Napoli alle Little Italies negli Stati Uniti. Con l'avvento del sonoro e colpita dalla censura fascista, abbandonò il cinema nel 1930. La sua opera cadde nel silenzio e gran parte dei suoi film andò perduta.