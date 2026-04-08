Claudio Baglioni nominato Ambasciatore della Bellezza

Da webmagazine24.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Claudio Baglioni è stato nominato Ambasciatore della Bellezza durante un evento organizzato dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto. La cerimonia si è svolta di recente, con la consegna ufficiale del titolo al cantautore. La nomina coinvolge l’assegnazione ufficiale di questo riconoscimento e ha avuto luogo in presenza di rappresentanti delle istituzioni e del festival. La nomina si inserisce nelle iniziative di promozione culturale del territorio.

(Adnkronos) – Claudio Baglioni ha ricevuto il titolo di Ambasciatore della Bellezza conferito dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto. La cerimonia si è svolta oggi nel cinquecentesco Palazzo Balbi sul Canal Grande a Venezia, alla presenza del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, e della direttrice generale del Festival della Bellezza, Alessandra Zecchini,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Claudio Baglioni Ambasciatore della Bellezza: Venezia lo premiaClaudio Baglioni riceverà mercoledì 8 aprile, alle ore 11:30, il titolo di Ambasciatore della Bellezza 2026 durante una cerimonia organizzata dalla...

Lutto per Claudio Baglioni, perde un punto di riferimento della sua vita: il triste annuncioLutto per Claudio Baglioni, perde un punto di riferimento della sua vita: il triste annuncio.

Si parla di: Claudio Baglioni nominato Ambasciatore della Bellezza in Veneto.

claudio baglioni claudio baglioni nominato ambasciatoreClaudio Baglioni nominato Ambasciatore della BellezzaClaudio Baglioni ha ricevuto il titolo di Ambasciatore della Bellezza conferito dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto. La cerimonia si è svolta oggi nel cinquecentesco Palazzo Balbi sul C ... adnkronos.com

claudio baglioni claudio baglioni nominato ambasciatoreClaudio Baglioni incoronato ambasciatore della bellezza a VeneziaA Palazzo Balbi conferito dal presidente Stefani il riconoscimento legato al festival ideato da Philippe Daverio. E da Piazza San Marco parte a fine giugno il grand tour del cantante ... rainews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.