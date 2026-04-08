Claudio Baglioni nominato Ambasciatore della Bellezza

Claudio Baglioni è stato nominato Ambasciatore della Bellezza durante un evento organizzato dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto. La cerimonia si è svolta di recente, con la consegna ufficiale del titolo al cantautore. La nomina coinvolge l’assegnazione ufficiale di questo riconoscimento e ha avuto luogo in presenza di rappresentanti delle istituzioni e del festival. La nomina si inserisce nelle iniziative di promozione culturale del territorio.

(Adnkronos) – Claudio Baglioni ha ricevuto il titolo di Ambasciatore della Bellezza conferito dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto. La cerimonia si è svolta oggi nel cinquecentesco Palazzo Balbi sul Canal Grande a Venezia, alla presenza del presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, e della direttrice generale del Festival della Bellezza, Alessandra Zecchini,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Claudio Baglioni Ambasciatore della Bellezza: Venezia lo premiaClaudio Baglioni riceverà mercoledì 8 aprile, alle ore 11:30, il titolo di Ambasciatore della Bellezza 2026 durante una cerimonia organizzata dalla... Lutto per Claudio Baglioni, perde un punto di riferimento della sua vita: il triste annuncioLutto per Claudio Baglioni, perde un punto di riferimento della sua vita: il triste annuncio. Si parla di: Claudio Baglioni nominato Ambasciatore della Bellezza in Veneto. Claudio Baglioni nominato Ambasciatore della BellezzaClaudio Baglioni ha ricevuto il titolo di Ambasciatore della Bellezza conferito dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto. La cerimonia si è svolta oggi nel cinquecentesco Palazzo Balbi sul C ... adnkronos.com Claudio Baglioni incoronato ambasciatore della bellezza a VeneziaA Palazzo Balbi conferito dal presidente Stefani il riconoscimento legato al festival ideato da Philippe Daverio. E da Piazza San Marco parte a fine giugno il grand tour del cantante ... rainews.it