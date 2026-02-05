Poliziotto licenziato dopo partecipazione a Temptation Island | leader del gruppo non è andato in pensione

Un poliziotto della Polizia di Stato è stato licenziato dopo aver partecipato senza permesso a Temptation Island. La decisione arriva a seguito della sua presenza nel programma, che ha portato alla revoca del suo posto di lavoro. Intanto, il leader del gruppo coinvolto nella vicenda ha deciso di non andare in pensione.

**Un poliziotto della Polizia di Stato è stato licenziato dopo essersi fatto coinvolgere in una puntata di Temptation Island, senza autorizzazione. La vicenda, avvenuta nel 2024, è stata segnalata ai vertici dell’organizzazione e ha innescato una procedura disciplinare che ha portato alla decisione finale del licenziamento. Ma il caso non è finito qui: l’agente ha impugnato il provvedimento presso il Tar del Lazio, che ha sospeso temporaneamente l’operazione, consentendo al poliziotto di tornare in servizio. Il giudizio di merito è previsto per il 24 marzo 2026.** L’agente, in possesso del ruolo di assistente capo coordinatore, aveva partecipato alla stagione estiva di Temptation Island, andata in onda su Canale 5 nel 2024, insieme alla propria fidanzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

