Temptation Island ennesimo ritorno di fiamma tra Antonio e Valentina | la dedica per San Valentino spiazza

Antonio e Valentina si sono riappacificati dopo una crisi, e questa volta il motivo è una dedica speciale per San Valentino. La coppia, nota al pubblico per le loro vicende a Temptation Island, ha deciso di tentare di ricostruire il loro rapporto, sorprendendo amici e follower con un gesto romantico sui social. La loro storia dimostra che, nonostante le difficoltà, possono ancora trovare un modo per stare insieme.

Vi ricordate Antonio e Valentina di Temptation Island? L’ex coppia del reality show dopo il programma ha vissuto numerosi alti e bassi. Di recente si era parlato di un’ennesima rottura, ma in queste ore il colpo di scena (l’ennesimo): sono tornati insieme, spiazzando tutti. Tutto è bene quel che finisce bene! Nonostante i momenti difficili pare che tra Valentina Riccio e Antonio Panico, coppia dell’ultima edizione di Temptation Island, ci sia un vero e proprio ritorno di fiamma. La loro storia è stata parecchio travagliata e anche sui social ha fatto molto discutere. Dentro il programma hanno affrontato un percorso molto difficile, ma lui l’aveva sorpresa al falò di confronto con una romantica proposta di matrimonio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La coppia formata da Valentina e Antonio si è conclusa dopo il confronto a Temptation Island.

