Sono emerse nuove foto riguardanti Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, in Belgio. Le immagini mostrano il giocatore coinvolto in una situazione che sta facendo discutere. La vicenda si è svolta nel suo paese d’origine e ha attirato l’attenzione dei media. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali o dettagli aggiuntivi sulla natura di quanto accaduto.

Arrivano novità che riguardano Romelu Lukaku: l’attaccante del Napoli è impegnato nel percorso di recupero della miglior condizione fisica, ma è anche tornato a far parlare di sé dopo alcune immagini arrivate direttamente dal Belgio, dove sta proseguendo il lavoro individuale lontano dal centro sportivo azzurro. Lukaku si allena in un altro centro sportivo. Secondo quanto trapelato, Lukaku si è allenato presso il centro sportivo del Royal Antwerp, club della Pro League belga. A testimonianza della seduta di lavoro ci sarebbero anche alcune foto circolate nelle ultime ore, che hanno rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati e dei media. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Clamoroso Lukaku: è successo in belgio, spuntano le foto

Leggi anche: Lukaku resta in Belgio: le parole di Alvino sul caso

Il Belgio ha convocato De Bruyne e Lukaku per le amichevoli contro Stati Uniti e MessicoIl Belgio ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli che si terranno il 28 marzo e il 1 aprile rispettivamente contro Stati Uniti e Messico.

Temi più discussi: Clamoroso caso Lukaku: l'attaccante non vuole tornare al Napoli; SKY - CLAMOROSO LUKAKU: NON RISPONDE PIÙ AL NAPOLI, PARLA SOLO CON L’AGENTE PASTORELLO; Clamoroso, l’accusa dal Belgio: Al Napoli non conviene che Lukaku dica la verità; Caso Lukaku: il belga è ancora a Bruxelles. Napoli verso il Milan con il solo Hojlund.

Clamoroso: Lukaku salta Napoli-Milan e forse anche Parma! Pretende almeno 7-10 giorni di recupero personalizzato in BelgioUltimissime notizie: terremoto in casa Napoli, ieri Romelu Lukaku non si è presentato a Castel Volturno senza alcuna autorizzazione dalla società. Che cosa è successo? Perché Lukaku non è rientrato a ... msn.com

Clamoroso Lukaku, Tuttosport: Suggestione per la JuventusLa società bianconera, nelle sue riflessioni in vista dell'estate, starebbe pensando anche all'attaccante del Napoli, specialmente dopo quanto accaduto ... tuttonapoli.net

Guardate cosa spunta nel contratto di Lukaku CLAMOROSO: https://shorturl.at/a8tiB - facebook.com facebook

Clamoroso, l’accusa dal Belgio: “Al #Napoli non conviene che #Lukaku dica la verità” x.com