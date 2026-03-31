Lukaku resta in Belgio | le parole di Alvino sul caso
Il futuro di Romelu Lukaku rimane incerto, con il giocatore che attualmente si trova in Belgio. La situazione sta attirando l'attenzione dei media sportivi italiani, mentre i commenti di un commentatore noto hanno alimentato ulteriori discussioni sul suo possibile trasferimento o rientro. La vicenda coinvolge diverse parti e continua a essere al centro dell'attenzione nel mondo del calcio.
Il caso Romelu Lukaku continua a tenere alta la tensione in casa Napoli. Tra dubbi sulle sue condizioni e attesa per le decisioni del club, la vicenda resta aperta e carica di conseguenze possibili. A intervenire sul tema è stato Carlo Alvino, che a Radio Crc ha messo al centro soprattutto il nodo medico. Il punto, secondo il giornalista, riguarda la possibile differenza di valutazione tra il giocatore, i medici che lo hanno visitato e lo staff sanitario del club azzurro. Le sue parole sono state queste: “Il Napoli era a conoscenza dell’infiammazione di Lukaku? Qua entriamo nel campo delle ipotesi. Nell’essere malpensanti, possiamo pensare in un senso o nell’altro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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