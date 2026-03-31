Il futuro di Romelu Lukaku rimane incerto, con il giocatore che attualmente si trova in Belgio. La situazione sta attirando l'attenzione dei media sportivi italiani, mentre i commenti di un commentatore noto hanno alimentato ulteriori discussioni sul suo possibile trasferimento o rientro. La vicenda coinvolge diverse parti e continua a essere al centro dell'attenzione nel mondo del calcio.

Il caso Romelu Lukaku continua a tenere alta la tensione in casa Napoli. Tra dubbi sulle sue condizioni e attesa per le decisioni del club, la vicenda resta aperta e carica di conseguenze possibili. A intervenire sul tema è stato Carlo Alvino, che a Radio Crc ha messo al centro soprattutto il nodo medico. Il punto, secondo il giornalista, riguarda la possibile differenza di valutazione tra il giocatore, i medici che lo hanno visitato e lo staff sanitario del club azzurro. Le sue parole sono state queste: “Il Napoli era a conoscenza dell’infiammazione di Lukaku? Qua entriamo nel campo delle ipotesi. Nell’essere malpensanti, possiamo pensare in un senso o nell’altro. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Lukaku resta in Belgio: le parole di Alvino sul caso

Articoli correlati

Caso Lukaku, cosa ha detto De Bruyne dal ritiro del Belgio sul compagno: le sue paroleDal ritiro del Belgio, Kevin De Bruyne ha parlato in conferenza stampa, commentando anche la vicenda che ha visto protagonista negli ultimi giorni il...

Leggi anche: Napoli, Lukaku diventa un caso: resta in Belgio e indispettisce gli azzurri

Tutti gli aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Lukaku resta in Belgio: Mi sto curando, non potrei mai voltare le spalle al Napoli; Lukaku rifiuta di tornare a Napoli, è scontro: rischio multa, il club valuta di metterlo fuori rosa; Napoli, Lukaku cambia idea e resta in Belgio contro il parere del club: c’entra l’assenza di Conte?; Napoli, caso Lukaku: Romelu resta in Belgio, maxi multa in arrivo?.

Lukaku resta in Belgio: le parole di Alvino sul casoForzAzzurri.net - Lukaku resta in Belgio: le parole di Alvino sul caso Il caso Romelu Lukaku continua a tenere alta la tensione in casa Napoli. Tra dubbi sulle sue ... forzazzurri.net

ULTIM'ORA - #Lukaku ha deciso: resta in Belgio. Il #Napoli prenderà duri provvedimenti Romelu Lukaku non si presenterà oggi a Castel Volturno per la ripresa degli allenamenti del Napoli. La scelta è arrivata nella notte, al termine di un’ultima giornata di fr facebook

Lukaku ha deciso, resta in Belgio! Cds: “La reazione del Napoli” x.com