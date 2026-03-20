Le Ali della Libertà | il teatro che include allo Spazio Rossellini

Da ezrome.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo Spazio Rossellini si svolge la rassegna Le Ali della Libertà, che comprende cinque spettacoli di teatro, danza e performance civile. L’evento propone un calendario vario dedicato a temi di inclusione e libertà attraverso diverse forme artistiche. La rassegna si concentra sulla partecipazione del pubblico e sulla varietà delle espressioni artistiche coinvolte.

Cosa: Le Ali della Libertà — quando il teatro libera e include, una rassegna di cinque spettacoli tra teatro, danza e performance civile.. Dove e Quando: Presso lo Spazio Rossellini di Roma, dal 23 al 27 marzo 2026, ogni sera alle ore 20.00.. Perché: Per scoprire come l’arte scenica possa trasformarsi in uno strumento concreto di riscatto sociale per persone con disabilità, detenuti e individui ai margini.. Il teatro non è mai solo una finzione, ma uno specchio in cui la società riflette le proprie ombre e, talvolta, trova la forza di dissiparle. Da questa urgenza civile e artistica nasce la rassegna Le Ali della Libertà — quando il teatro libera e include, un progetto ideato da Giovanni Anversa e Isabella Di Cola per ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio). 🔗 Leggi su Ezrome.it

le ali della libert224 il teatro che include allo spazio rossellini
© Ezrome.it - Le Ali della Libertà: il teatro che include allo Spazio Rossellini

Articoli correlati

La morte ovvero il pranzo della domenica allo Spazio RosselliniCosa: Lo spettacolo teatrale La morte ovvero il pranzo della domenica con Serena Balivo e la regia di Mariano Dammacco.

Una selezione di notizie su Ali della Libertà

Temi più discussi: Scienza se E scienza ma ….Live al Chiosco. Le ali della libertà. Storie di ornitologi e matematici finiti in gabbia; 6ª Edizione 2026 Premio Nazionale di Poesia Sulle ali della libertà; I migliori film di sempre ambientati in carcere; Vespa, cinema e libertà: a Cinemart arriva Divine Comedy di Ali Asgari.

Grotte di Castro, Le ali della libertà. Storie di ornitologi e matematici finiti in gabbiaNewTuscia  – GROTTE DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. Il Chiosco in località Val di Lago, a Grotte di Castro, ospiterà sabato 14 marzo alle ore 17.00 l’evento Scienza se & scienza ma… Live al Chio ... newtuscia.it

Scienza se E scienza ma ….Live al Chiosco. Le ali della libertà. Storie di ornitologi e matematici finiti in gabbiaIl Chiosco Località Val di Lago Grotte di Castro, ospiterà Sabato 14 Marzo alle ore 17 l’evento Scienza se E scienza ma ….Live al Chiosco. Le ali della libertà. Storie di ornitologi e matematici fini ... orvietosi.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.