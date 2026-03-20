Allo Spazio Rossellini si svolge la rassegna Le Ali della Libertà, che comprende cinque spettacoli di teatro, danza e performance civile. L’evento propone un calendario vario dedicato a temi di inclusione e libertà attraverso diverse forme artistiche. La rassegna si concentra sulla partecipazione del pubblico e sulla varietà delle espressioni artistiche coinvolte.

Cosa: Le Ali della Libertà — quando il teatro libera e include, una rassegna di cinque spettacoli tra teatro, danza e performance civile.. Dove e Quando: Presso lo Spazio Rossellini di Roma, dal 23 al 27 marzo 2026, ogni sera alle ore 20.00.. Perché: Per scoprire come l’arte scenica possa trasformarsi in uno strumento concreto di riscatto sociale per persone con disabilità, detenuti e individui ai margini.. Il teatro non è mai solo una finzione, ma uno specchio in cui la società riflette le proprie ombre e, talvolta, trova la forza di dissiparle. Da questa urgenza civile e artistica nasce la rassegna Le Ali della Libertà — quando il teatro libera e include, un progetto ideato da Giovanni Anversa e Isabella Di Cola per ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio). 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Le Ali della Libertà: il teatro che include allo Spazio Rossellini

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