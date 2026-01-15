La morte ovvero il pranzo della domenica allo Spazio Rossellini

Cosa: Lo spettacolo teatrale La morte ovvero il pranzo della domenica con Serena Balivo e la regia di Mariano Dammacco. Dove e Quando: Spazio Rossellini di Roma, il 25 gennaio 2026 alle ore 18:00. Perché: Un’opera finalista al Premio Ubu 2024 che affronta il tabù della fine con ironia, poesia e una straordinaria prova attoriale. Il panorama teatrale romano si arricchisce di un appuntamento imperdibile che vede protagonista il consolidato binomio artistico formato da Mariano Dammacco e Serena Balivo. In scena allo Spazio Rossellini, nell’ambito della rassegna Spazio Solo, arriva La morte ovvero il pranzo della domenica, un lavoro che ha già saputo conquistare la critica nazionale, posizionandosi tra i finalisti del prestigioso Premio Ubu 2024 nella categoria dedicata alla nuova scrittura drammaturgica italiana. 🔗 Leggi su Ezrome.it

