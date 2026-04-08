Città 30 trasforma anche via Murri | come diventerà e quando partono i lavori

A partire da una data ancora da definire, via Murri subirà una significativa trasformazione con diversi interventi mirati a ridurre la velocità dei veicoli. L’obiettivo è migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti, con lavori che interesseranno la carreggiata e le aree adiacenti. La città ha annunciato i dettagli delle operazioni e la tempistica di avvio, senza ancora comunicare i tempi precisi di esecuzione.

Via Murri cambia volto con una corposa lista di nuovi interventi che hanno l'obiettivo di limitare la velocità dei veicoli e aumentare la sicurezza di ciclisti e pedoni. Una delle principali arterie della città, spesso teatro di incidenti stradali anche mortali, è al centro del progetto di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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