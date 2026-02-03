Plebiscito quando partono i lavori a colonnato e botteghe artigiane

A Napoli, i lavori per rinnovare il Plebiscito sono pronti a partire ad aprile. Il progetto prevede il restyling del colonnato e delle botteghe artigiane, per rendere la piazza più vivace e illuminata. La città si prepara a vedere un cambiamento importante in uno dei luoghi più rappresentativi.

Il prefetto di Napoli ha annunciato l'apertura dei cantieri ad aprile 2026: "Ci vorrà un anno e mezzo". Investimento da 11 milioni di euro Una nuova piazza del Plebiscito, più illuminata e soprattutto viva. Prenderà il via ad aprile, il progetto di restyling di uno dei luoghi più iconici di Napoli. Ad annunciarlo è il prefetto Michele Di Bari, a margine del tavolo tecnico con le istituzioni cittadine. “Cominceranno i lavori per la riqualificazione del colonnato e delle botteghe artigiana, per un valore complessivo di oltre 4 milioni di euro. Le operazioni dureranno un anno e mezzo e in questo tempo verrà realizzato il bando per assegnare le botteghe”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il Demanio ha annunciato interventi di restauro al Colonnato di Plebiscito, con lavori previsti nel 2027.

Questa mattina il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha annunciato l’avvio dei lavori al colonnato di Piazza del Plebiscito.

