Una vasta frana si è risvegliata nel Molise, coinvolgendo l’area di Petacciato, considerata tra le più estese d’Europa. La frana si è formata a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato il litorale molisano, causando il blocco dei collegamenti stradali lungo la costa adriatica. La situazione ha provocato disagi alla viabilità e ha diviso in due l’area, rendendo difficile il transito tra le località interessate.

Si è risvegliata in Molise la frana più estesa d’Europa, la frana storica di Petacciato: la causa va ricercata nel maltempo che ha sferzato il litorale molisano, mandando in tilt i collegamenti lungo l’Adriatico. Di conseguenza, per via delle lesioni comparse sull’asfalto, è stata chiusa l’autostrada A14 tra Vasto e Poggio Imperiale, in entrambe le direzioni. E uno stop è stato imposto anche ai treni sulla linea Bari-Pescara tra Termoli e Montenero di Bisaccia. In pratica, dunque, sono stati interrotti i collegamenti, sia su gomma che su rotaia, tra la Puglia e il Centro-Nord. Nei giorni scorsi, sempre causa maltempo, è crollato anche il ponte sul fiume Trigno lungo la statale 87. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Molise, si risveglia una frana storica: viabilità in tilt, Italia spaccata in due

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“L’Italia è divisa in due, quindi oltre alla minaccia per il paese, il problema più grave è per queste infrastrutture". Il riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise. A Fanpage.it il presidente dei geologi, spiega cosa sta avvene - facebook.com facebook

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