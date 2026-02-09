Galati ciclone e dimissioni del sindaco | a rischio le case sulla costa erosa interventi urgenti in corso

A Galati, sulla costa di Messina, si lavora senza sosta per mettere in sicurezza le case a rischio. Dopo il passaggio del ciclone, le onde hanno eroso una parte importante della spiaggia e alcune abitazioni sono in pericolo. Le ruspe sono già al lavoro per rafforzare la costa, mentre i residenti aspettano risposte concrete sulle future soluzioni. La situazione resta delicata e l’intervento urgente non può più aspettare.

Galati, tra ciclone e dimissioni: la lotta alla costa che affonda e l'attesa di risposte. La spiaggia di Galati, in provincia di Messina, è tornata teatro di un'intensa attività di operazione, con l'impiego di ruspe e squadre di operai impegnate nella messa in sicurezza del litorale. Gli interventi, avviati nella giornata di oggi, 9 febbraio 2026, mirano a contrastare l'erosione costiera e a riparare i danni causati dal recente passaggio del ciclone Harry. La situazione, già precaria, è ulteriormente complicata dalle dimissioni del sindaco Federico Basile, che hanno gettato nello sconforto una comunità che si sente abbandonata e in attesa di risposte concrete.

