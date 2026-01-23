Rfi Linea Adriatica | dopo interventi di potenziamento riprende la circolazione

A partire dalle 16 di oggi, venerdì 23 gennaio, la circolazione sulla linea Adriatica di Rfi riprenderà progressivamente. Dopo la conclusione della terza fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra San Vito Lanciano, la situazione tornerà alla normalità. Rete Ferroviaria Italiana prosegue così nel miglioramento della rete ferroviaria, garantendo servizi più efficienti e affidabili per i passeggeri.

Oltre 280 le maestranze ogni giorno al lavoro per un investimento complessivo di circa 310 milioni di euro, parte fondi Pnrr Tornerà gradualmente alla normalità dalle 16 di oggi, venerdì 23 gennaio, come da programma, la circolazione sulla linea Adriatica, dove Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs), ha portato a termine la terza fase dei lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico fra San Vito Lanciano (Pe) e San Severo (Fg), sulla linea Pescara-Foggia, svolti dal 14 al 23 gennaio. Durante i lavori diversi treni a lunga percorrenza in parteza da Lecce erano stati soppressi, i disagi hanno riguardato anche i viaggiatori del Brindisino.🔗 Leggi su Brindisireport.it

